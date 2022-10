Il Milan Primavera di Ignazio Abate non riesce proprio a trovare continuità e dopo le vittorie contro Udinese (3-2) e Spezia in Coppa Italia (4-0) subisce un'altra batosta nel big match contro la Roma. Al Vismara finisce 4-1 in una partita senza storia condotta ad alto ritmo dagli ospiti di Federico Guidi che agguantano il primo posto e si candidano ad autentica rivale della Juve per lo scudetto. Di Cassano, Pisilli, Pagano su rigore e D’Alessio i gol giallorossi. Inutile all'86' il momentaneo 3-1 rossonero di Omoregbe.