Idea di mercato last-minute per il Milan che per rinforzare il proprio centrocampo starebbe facendo un pensiero su Romulo del Genoa.

L'italo-brasiliano è in uscita dal club rossoblù ed è seguito con particolare attenzione dalla Lazio oltre che dal Parma. I rossoneri tuttavia potrebbero sfruttare i canali preferenziali in essere con la dirigenza ligure per regalare a Gattuso, proprio nell'ultimo giorno di trattative, un giocatore esperto e polivalente. Lo riferisce Sportitalia.