A differenza di altri club, il Milan a gennaio non avrà l'esigenza economica di cedere prima di acquistare. A ottobre, una volta chiuso il mercato, il dt Paolo Maldini ammise che non acquistando il difensore centrale, il club aveva conservato un tesoretto da utilizzare - nel caso - a gennaio. Sono in uscita Duarte (cessione o prestito) e Musacchio (cessione o rescissione anticipata avendo il contratto in scadenza nel giugno 2021). Sempre secondo Tuttosport, in entrata Simakan (20enne dello Strasburgo) e Kabak (20enne dello Schalke), rimangono i due profili preferiti, anche se non bisogna scartare Lovato del Verona (altro classe 2000).