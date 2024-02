Il sorteggio degli ottavi di Europa League per il Milan è andato decisamente bene, soprattutto perchè prima che venisse pescata la pallina dello Slavia Praga c'era il 50% di possibilità di incontrare il Bayer Leverkusen, che dopo il Liverpool è la squadra più forte. Non bisogna comunque sottovalutare l'avversario, che è superiore al Rennes, anche per la tradizione europea e la maggior consapevolezza. Squadra allenata dal tecnico Trpisovsky, al sesto anno coi cechi. Massima attenzione, ma è chiaro che un'eliminazione per mano dello Slavia Praga sarebbe l'ennesima cocente delusione di questa stagione.







SENZA EQUILIBRIO - Il Milan deve passare il turno: ma se gioca come nel ritorno con il Rennes, il 14 marzo va a casa. Il ko coi francesi dice molto e non va sottovalutato: ha evidenziato i problemi ormai atavici di questa stagione. E' una squadra senza equilibrio, senza filtro a centrocampo, con una pessima fase difensiva: una squadra cui chiunque può segnare un gol, se non 2, ma anche 3 o addirittura 4 come il Monza (che mai aveva realizzato un poker da quando è in Serie A). La speranza è che si possa invertire la rotta, anche perchè la sconfitta col Rennes ha un po' ridimensionato anche il piccolo sogno di provare a vincere l'Europa League. Tanti abbiamo pensato che giocando così non si va da nessuna parte, purtroppo.



TOCCA A PIOLI - L'auspicio, lo ribadiamo, è che Pioli ci metta mano in maniera determinata e possa portare benefici in termini di equilibrio, compattezza, distanza tra i reparti, e cioè i soliti difetti che andiamo denunciando da mesi. Prenda spunto dall'anno dello scudetto e dalle famose ultime 11 partite con appena 2 gol subiti: quell'anno fu la svolta. Ecco, serve lo stesso anche quest'anno, altrimenti andremo incontro a un'altra delusione, magari proprio contro lo Slavia Praga.