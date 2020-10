Un'alternativa in più per Pioli in difesa, il Milan recupera Leo Duarte: il centrale brasiliano, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 23 settembre, è tornato ora negativo, si sta allenando e può tornare a disposizione del tecnico in vista dell'impegno di Europa League con il Celtic. Non rientra almeno per il momento Matteo Gabbia, ancora positivo al virus.



REBIC - Buone notizie dalla difesa, il Milan è in attesa di avere aggiornamenti anche per quanto riguarda Ante Rebic: tra martedì e (più probabilmente) mercoledì, l'attaccante croato si sottoporrà a un nuovo controllo al gomito per valutare il recupero, dopo l'infortunio rimediato nella sfida con il Crotone.