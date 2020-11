“Il calcio è una metafora della vita” diceva Jean Paul Sartre. E' un gioco tanto bello quanto complesso, ricco di sfaccettature. E come in ogni singolo momento della quotidianità serve equilibrio.Il turco è un ragazzo molto sensibile e questo suo lato del carattere si è più volte manifestato nei suoi anni in rossonero. I continui up and down del nativo Mannheim sono stati spesso il risultato di una somma di condizionamenti esterni.- Le ultime prestazioni offerte contro Udinese, Lille e Verona non resteranno di certo agli annali, anche se va ricordato di come Calhanoglu abbia forzato il recupero dalla distorsione alla caviglia pur di aiutare la squadraDaniele Bonera si è fatto portavoce di quella che è la posizione del club nei confronti di uno dei giocatori più importanti dell'intera rosa. Quella maglia alla quale Hakan ha dimostrato, con i fatti, di rispettare profondamente: si è sacrificato in ruoli a lui poco congeniali,Un calcio alle voci e uno sguardo fisso sul presente perché per il futuro c'è sempre tempo di mettere a posto le cose., di tornare il giocatore che ha letteralmente impressionato il mondo intero con una serie lunghissima di gol, assist e giocate ad effetto. Proprio di fronte a quel Gattuso che lo ha sempre difeso a spada tratta nella sua esperienza da allenatore del club di via Aldo Rossi.