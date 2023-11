, sofferta come l’ultima, il 7 ottobre scorso sul campo del Genoa. Con la differenza che allora l’1-0 era maturato nel finale grazie al gol contestato di Pulisc, mentre stavolta l’1-0 firmato nel primo tempo dasu rigore, viene salvato nel finale da una paratissima di. Per la serie sempre di moda nel calcioal Milan va benissimo così, ripensando prima al grave errore dichee poi alle tante occasioni da gol non sfruttate dalla Fiorentina. E così, dopo quattro partite con due sconfitte in casa contro Juventus e Udinese e due pareggi in trasferta con altrettante rimonte subite a Napoli e Lecce,, oltre al rientro di Giroud. Non basa, infatti, il record storico stabilito da Francesco, che ha debuttato in serie A ad appena quindici anni, per dimenticare le sofferenze del Milan, senza troppi titolari ma anche senza la qualità dei nuovi acquisti, tra i quali. Troppo poco per sognare una rimonta scudetto, ma abbastanza per tenere a distanza il Napoli, evitando l’aggancio della Fiorentina in caso di sconfitta. E in questo caso, visto che i viola non avevano così tante assenze come i rossoneri, bisogna sottolineare anche i, al di là dei salvataggi provvidenziali di Maignan, il migliore dei rossoneri, come il suo collega Terracciano dall’altra parte.Senza lo squalificato Giroud e l’infortunato Leao, insieme soltanto in tribuna, il Milan all’inizio gira a vuoto perché il tridente ineditonon riceve mai un pallone giocabile. Pioli preferisce affidare la regia non al solito Krunic ma a, tra Pobega e Musah, nella speranza di avere più profondità. Come non detto, invece, perché è la Fiorentina ad avvicinarsi di più alla porta grazie alla regia dell’ex rossonero. Di tiri, però, nemmeno l’ombra da una parte e dall’altra e così, dopo tanta noia e troppi passaggi laterali, o peggio arretrati, la partita si accenda improvvisamente grazie a. L’americano sfrutta un rimpallo e scarica un gran destro che Terracciano alza a fil di traversa.Il Milan trova fiducia e per altre due volte sfiora il gol, prima con un diagonale debole di, smarcato da Reijnders e poi, soprattutto, con un colpo di testa dideviato da Terracciano. A poco serve, così, il movimento di Beltran e Nico Gonzalez in attacco, perché, limitandosi a una fiacca conclusione di Sottil. Il Milan, invece, continua a crescere eche riprende a volare sulla sinistra e viene atterrato in area al momento del tiro dal suo dirimpettaio. E’ rigore netto, ma non espulsione del difensore viola, che lo stesso. In vantaggio in pieno recupero, il Milan non potrebbe andare meglio negli spogliatoi.- Con Maximeal posto dell’ammonito Arthur dopo l’intervallo, la Fiorentina ha il dovere di cercare il pareggio e l’occasione migliore, dopo un colpo di testa dibloccato senza problemi da Terracciano, capita subito a. La squadra di Italiano non trova il gol, ma in compenso il coraggio per cercarlo con maggiore convinzione. Bonaventura e compagni tolgono spazi ai rossoneri, schiacciando Thiaw e Tomori a ridosso di. Il Milan, per la prima volta, appare in difficoltà ePioli capisce che tira aria di pareggio, come a Napoli e a Lecce, e decide di regalare più forza fisica alla squadra rilanciandoal posto di Pulisic, mentre Italiano per motivi opposti cerca più agilità inserendo Nzola al posto dell’. Tra un assalto e l’altro la Fiorentina chiede invano un rigore per un tocco di mano di Loftus-Cheek, ma l’arbitro Di Bello dopo aver ascoltato il parere del collega Mazzoleni al var decide di far continuare. Proprio nel suo momento più difficile, però, il Milan avrebbe l’occasione per raddoppiare maLa partita dell’ex viola in pratica finisce qui, perché poco dopo Pioli trova il coraggio di lanciare al suo posto Francesco, togliendo tra l’altro il primato rossonero a Paolo Maldini, che ne aveva sedici e mezzo quando Liedholm lo fece debuttare a Udine il 20 gennaio 1985. E’ un record storico che non basta, però, per evitare le, perché Maxime Lopez sfiora nuovamente il pareggio, negato proprio in chiusura da un miracoloso intervento di. E siccome conta il risultato, specialmente quando c’è aria di crisi, al Milan va bene, anzi benissimo così.