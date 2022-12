Ilha riabbracciato Rafael. Il portoghese, come da programma, ha fatto capolino quest’oggi a Milanello dopo la parentesi Mondiale: l’esterno è subito apparso in buone condizioni. Un ritorno importante per, impegnato a preparare la trasferta di Salerno del 4 gennaio. Nei prossimi giorni si rivedranno pure Theo Hernandez e, finalisti con la Francia in Qatar.- Leao, che al Mondiale è sceso in campo appena 83 minuti col Portogallo mettendo a segno due gol, sarà titolare alla ripresa del campionato: senzaai box, e cona mezzo servizio (l’ex Arsenal avrà pochi allenamenti nelle gambe), dovrà essere lui a trascinare i Campioni d’Italia. Il tutto in mezzo a mille voci di mercato, tra il rinnovo con i rossoneri e le tante sirene dall’estero. Determinante sarà il mese di gennaio, quandostringerà i tempi per portare a casa un prolungamento necessario per coltivare le ambizioni di vertice dei rossoneri.