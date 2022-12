Vi ricordate lo scambio di provocazioni tra l'australiano Jason Cummings e l'attaccante francese del Milan Olivierche ha deciso di inviare a Cummings una maglia del Milan. Ecco quanto raccontato dal giocatore dei Socceroos al podcast Mowers Club:"È un ragazzo fantastico. Si è offerto di mandarmi la sua maglia del Milan e si è scusato per il malinteso. È simpatico e si vede che è un bravo ragazzo. Probabilmente non mi ha capito perché parlo scozzese ea volte un po' incomprensibile. Semplicemente non mi capiva o qualcosa del genere. Adesso è tutto risolto".