IL TABELLINO

, Pallone d’Oro compreso, ritrovandolo da avversario dopo 4.588 giorni dalla sua ultima maglia rossonera gli avrebbe fatto lo stesso uno scherzetto, ma era davvero impossibile., troppa differenza tecnica, tattica, fisica, di mentalità. A Marassi la squadra di Pioli ha ripreso la sua corsa dopo due sconfitte di fila e ha rimontato due punti al Napoli, fermato sul 2-2 dal Sassuolo a Reggio Emilia.. Deciso, arrembante, pieno di voglia e di qualità, così ha vinto a Genova., in questa partita ha segnato ed è arrivato a concludere 8 volte in un’ora.. Gol in Champions a Madrid al debutto nel Milan, doppietta a Marassi alla prima da titolare. Accanto a Leao, Rebic e Brahim Diaz ora c’è anche lui, un esterno (ma anche trequartista) di grande tecnica,. Quello che Pioli aveva preparato sulla scia delle due sconfitte di fila, una reazione furente ma intelligente, si è visto subito in campo. Eppure il Milan aveva iniziato con due handicap non da poco. Il primo, seppure previsto, era dato dal momentaneo sorpasso dell’Inter che aveva appena battuto lo Spezia.. Distorsione al ginocchio sinistro, ne sapremo di più nelle prossime ore. Tutto questo non ha sconvolto i piani del Milan che ha preso il Genoa al collo e non l’ha più mollato per quasi mezz’ora.: Sirigu è rimasto piantato in mezzo alla porta, mentre la palla filava vicino al palo.- Per dare un’idea della furia tecnica e fisica del Milan basta riportare un dato: nei primi 20', Ibra ha concluso 6 volte. Il gol di Zlatan ha portato con sé non solo la vittoria ma anche una serie di record:- Il Genoa era incapace di reagire, in panchina Sheva sembrava sbigottito. Ordinava a Badelj e Rovella (l’unico genoano sempre in partita) di alzare la linea di gioco, ma il Milan li spingeva sempre più giù. Tre occasioni più o meno nitide per il Milan, poi, dopo 25' di vera sofferenza, il Genoa si è riaffacciato nella metà campo rossonera, anche se Maignan non ha fatto una sola parata. Il seppur breve ritorno in partita dei rossoblù ha inevitabilmente aperto un po’ di spazi che Brahim Diaz, con due fantastici slalom, ha inghiottito in un attimo riavvicinandosi al gol. In pieno recupero, è stato ancora Messias e ancora di testa a chiudere il conto col 2-0: tiro di Krunic rimpallato da Vanheusden, la palla si è impennata e. L’azione è iniziata con un colpo di tacco di Ibrahimovic, tanto per gradire.- Nel finale del primo tempo era stato ammonito Gabbia che Pioli, nonostante il suo ingresso al posto di Kjaer, ha sostituito nell’intervallo per evitare ogni brutta sorpresa, facendo entrare Florenzi e accentrando Kalulu accanto a Tomori. Shevchenko ha fatto invece un cambio offensivo, puntando sulla qualità di Hernani al posto di Sturaro. Ibra ha avuto un’altra occasione subito in apertura di ripresa, ma anche il Genoa, proprio con un colpo di testa di Hernani su punizione di Rovella, poteva segnare:. Dopo un’ora, fuori anche Ibrahimovic, protagonista di un’altra partita super, ed è entrato il giovane Pellegri, che ha la metà degli anni di Zlatan.Appena seduto in panchina, Ibra si è goduto il terzo gol della sua squadra, il secondo di Messias. Azione rapida che ha attraversato la parte alta dell’area genoana, da Hernandez a Brahim Diaz aDopo aver preso 7 gol nelle ultime due partite, il Milan voleva a tutti i costi chiudere senza subire reti. C’è riuscito grazie a un’altra prodezza di Maignan che, appena entrato, ha cercato di battere con un tiro da 40 metri (lo aveva visto fuori porta) : due passi indietro e un gran balzo per alzare la palla oltre alla traversa. Insomma, gloria anche per il sostituto di Donnarumma.Marcatori: 10’ pt Ibrahimovic (M), 47’ pt e 16’ st Messias (M)Assist: 16’ st Diaz (M).Genoa (3-5-2): Sirigu; Vasquez, Masiello (32’ st Bani), Vanheudsen; Ghiglione, Sturaro (1’ st Hernani), Badelj (17’ st Galdames), Rovella (32’ st Portanova), Cambiaso; Ekuban, Bianchi (17’ st Pandev). (A disp: Marchetti, Semper, Sabelli ,Biraschi, Behrami, Touré, Buksa) All. A. Shevchenko.Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer (4’ pt Gabbia; 1’ st Florenzi), Tomori, Hernandez; Tonali (32’ st Bakayoko), Kessié; Messias, Diaz (32’ st Saelemaekers), Krunic; Ibrahimovic (15’ st Pellegri). (A disp: Tatarusanu, Mirante, Ballo, Conti, Leao, Maldini). All. S. Pioli.Arbitri: J.L. Sacchi di Macerata. Assistenti: M. Vivenzi-A. Lo Cicero. IV Uomo: G. Ayroldi; Var: L. Banti; Avar: R. Di Vuolo.Ammoniti: 31’ pt Gabbia (M); 22’ st Masiello (G), 28’ st Rovella (G).