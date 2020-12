per portare a casa altri tre pesantissimi punti in classifica e per prendersi definitivamente un posto nella formazione di Stefano Pioli.dopo un comprensibile periodo di adattamento e risorsa sempre più preziosa nell'ambito di una turnazione obbligata per dare respiro a due certezze consolidate come i compagni di reparto Bennacer e Kessie.- Proprionelle ultime settimane - titolare nella trasferta di Europa League di Lille, in campionato contro Fiorentina e Sampdoria e in campo nei secondi decisivi 45 minuti contro il Celtic - che gli serviva per trovare condizione e convinzione.Che non manca assolutamente, come dimostrano la palla in profondità per Rebic a Lille nell'azione del gol o il tocco di esterno su assist di Hauge a cogliere il palo nell'ultima partita. Un giocatore destinato evidentemente a completarsi negli anni, ma che al momento sembra completarsi meglio per caratteristiche con Kessie piuttosto che con Bennacer., anche per la posizione occupata in campo,Una certa timidezza tuttora presente in certe giocate è il "difetto" da correggere per potersi imporre in maniera definitiva e mettersi alla pari dei suoi concorrenti in mezzo al campo. Aumenta l'autostima del Milan a suon di risultati e cresce anche quella di Tonali: a piccoli ma decisi passi, macinando chilometri su chilometri.