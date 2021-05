, si fa imporre il pareggio a San Siro (0-0) dal Cagliari aritmeticamente salvo, si aggrappa a Donnarumma per non uscire con un gol sul gobbo e adesso la promozione all’Europa che conta è più che mai a rischio.Per essere sicuro di conquistarla,presumibilmente sazia della vittoria in Coppa Italia (il mio pronostico è che mercoledì batterà la Juve) e poco interessata alla seconda piazza che rappresenta solo un piazzamento platonico.(gli uomini di Semplici non avevano ragione di giocare una partita quasi memorabile, avendo appreso, due ore prima di scendere in campo, che erano salvi) e, grazie alla prestazione eroica dei sardi, rivede la luce e, forse, in lontananza sente l’inno della Champions. Non è ancora certo che suoni per i bianconeri, ma se il Milan avesse vinto qualificandosi ieri sera, avrebbero avuto zero possibilità di recupero., come non è peccaminoso pensare che tra la Coppa Italia e la qualificazione Champions qualsiasi dirigente sano di mente sia pronto a lasciare ad altri il trofeo per scegliere l’Europa 1.. E’ vero che sono emerse soprattutto quelle difensive con Godin a giganteggiare non solo sulle palle alte, ma è altrettanto vero che le due grandi occasioni per vincere la partita le hanno avute i sardi prima con Pavoletti (54’) e poi ancora con Godin (64’). In entrambe le circostanze è stato monumentale Donnarumma che ha respinto i due colpi di testa a botta sicura.. Troppo sterile il possesso palla, lento il giro palla, rari i tiri verso la porta. Questo è accaduto perché il Cagliari, ben lungi dall’arroccarsi in area (è accaduto solo nel finale di partita e molto per la stanchezza), si è organizzato con due linee flessibili in cui alternava la difesa a quattro e a cinque (le variabili erano Nantes e Lykogiannis) montando un pressing mediano che ha infastidito i portatori di palla rossoneri.I rossoblù hanno piantato tre centrali in difesa (Godin con ai fianchi Ceppitelli e Carboni), hanno messo corsa e una relativa qualità nei piedi di Marin e Deiola, con Joao Pedro pronto ad abbassarsi per raccogliere palla e andarla a giocare in avanti per Pavoletti, mentre Nainggolan, pur non essendo più il giocatore di Roma, ha fatto il tuttocampista senza economie anche se con qualche errore.. Non è un caso che l’unico tiro in porta degli uomini di Pioli, in tutto il primo tempo, lo abbia scagliato Saelemaekers (18’) chiamando Cragno ad una pronta deviazione sopra la traversa. Poi (30’) un altro tiro da fuori, questa volta di Calabria, è uscito di poco a lato.. Così, in almeno tre situazioni, è arrivato a creare il presupposto del pericolo in area avversaria dove Kjaer (due volte) e Theo Hernandez (una) hanno saputo dissipare qualche momento critico., entrambe mal tirate da Hernandez e Calhanoglu.Prima ha tolto Saelemaekers per inserire Leao, poi ha mischiato i tre dietro a Rebic: Brahim Diaz a destra, Calhanoglu centrale, Leao a sinistra. Milan a trazione anteriore, ma il senso del cambiamento c’era: ai rossoneri serviva la vittoria. E in effetti per meno di dieci minuti la squadra è sembrata più veloce, più aggressiva e più decisa. Il problema si è materializzato quando non era in possesso di palla., apparso molto in palla soprattutto nel finale quando prima ha tirato di poco fuori e poi, al culmine di un controllo di petto, si è imbattuto nella testa di Godin, bravo a deviare.(testa di Godin da angolo con) e un tiro da posizione decentrata di Calhanoglu (71’) con mezza deviazione di Cragno.ed è destinato a soffrire fino a Bergamo.del passo falso dei rossoneri e cautamente prende a ragionare: una mezza possibilità di restare nell’Europa dei grandi c’è ancora.MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (dal 17' st Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (dal 17' st Meite), Kessie; Saelemaekers (dal 1' st Leao), Brahim Diaz (dal 12' st Castillejo),Calhanoglu (dal 43' st Mandzukic), Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonali, Leao, Maldini, Mandzukic. All. PioliCAGLIARI (3-4-2-1): Cragno, Ceppitelli (dal 41' st Klavan), Godin, Carboni (dal 42' st Rugani), Nández, Deiola (dal 41' st Asamoah), Marin (dal 33' st Duncan), Lykogiannis, Nainggolan, João Pedro, Pavoletti (dal 33' st Cerri). A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Rugani, Zappa, Tramoni, Duncan, Simeone, Cerri, Sottil. All. SempliciAmmoniti: 33' st Kjaer (Mi), 40' pt Marin (Cag), 13' st Calabria (Mil)