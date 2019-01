Il Milan si muove per l'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek: il polacco classe 1995 è stato identificato come il sostituto ideale di Gonzalo Higuain, che potrebbe nelle prossime ore lasciare i colori rossoneri per approdare al Chelsea. Ma la dirigenza del Diavolo non resta a guardare, anzi: secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan ha avvisato il Genoa della volonta di presentare una offerta nelle prossime ore per la punta presa dai liguri in estate dal KS Cracovia.



APERTURA ALLA CESSIONE - Secondo quanto appreso, il Genoa non ha fretta ma ha aperto alla cessione, come confermato inoltre dalle parole del pomeriggio del dg dei rossoblù Giorgio Perinetti: "Non è arrivata una proposta, sappiamo dell'interessamento del Milan nei confronti di Piatek. Sappiamo che potrebbero formulare un'offerta nei prossimi giorni. Se il Milan ci formula un'offerta, la valuteremo e daremo una risposta. Se il Milan ha intenzione di avere immediatamente Piatek deve sapere che deve formulare un'offerta sostanziosa e non certamente legata a formule strane."



L'OFFERTA - Per il bomber polacco il club rossonero starebbe preparando l'offerta di un prestito molto oneroso con diritto di riscatto, un po' come quella effettuata per Higuain durante l'estate, e anche le cifre potrebbero essere simili: resta da capire se il Genoa accetterà o meno di intavolare una trattativa per questa modalità di trasferimento, e soprattutto se Chelsea, Juve e Milan riusciranno alla fine a trovare l'accordo per Higuain. Ma il Milan si cautela: l'erede del Pipita potrebbe essere proprio il 9 del Genoa.