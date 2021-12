Novanta minuti ribaltano la classifica e ridisegnano la corsa scudetto:. Ilnon riesce ad andare oltre all'emergenza infortuni (Osimhen, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Zambo Anguissa) e crolla in casa con l'Atalanta, una sconfitta che costringe la squadra di Spalletti (assente per squalifica) ad abbandonare per la prima volta dall'inizio del campionato il primo posto: adesso è ila guardare tutti dall'alto in basso.- La squadra di Pioli era già stata in testa alla classifica ma sempre in coabitazione con gli azzurri,. Oltre l'emergenza infortuni, ultimo quello occorso a Pellegri durante la partita con la Salernitana, oltre a un turnover necessario per preparare al meglio la supersfida di Champions League con il Liverpool (Ibrahimovic a riposo per tutti i 90'), oltre alla mini-crisi di risultati (il pareggio nel derby, le due sconfitte consecutive con Fiorentina e Sassuolo), il Milan ha trovato la seconda vittoria di fila e ha rilanciato le proprie ambizioni scudetto. A dar forza alla convinzione dei rossoneri, d'altronde, ci sono numeri fin qui straordinari:. Un dato che fa storcere il naso ai più scaramantici, ma ce n'è un altro che invece fa sorridere maggiormente Pioli e che certifica la qualità diffusa del gruppo a sua disposizione: una vera cooperativa del gol,- Milan primo, ma alle spalle preme l'Inter di Inzaghi che non si ferma più. A Roma la, l'ottavo risultato utile consecutivo da quella sconfitta, sempre all'Olimpico, contro la Lazio. Gioco, gol a raffica () e una porta blindata (4 i gol concessi nelle ultime otto giornate, 5 i clean sheet). Non un caso se i nerazzurri hanno mangiato punti a ripetizione alle avversarie (solo poche giornate fa erano a -10 dalla vetta) e si sono rilanciati nella corsa al bis scudetto, guardando anche a un calendario che ora mette di fronte tre sfide sulla carta agevoli (Cagliari, Salernitana e Torino per chiudere il girone d'andata).: la squadra di Gasperini tiene il passo delle milanesi, con la vittoria al Maradona resta a -4 dal primo posto e ora è a -2 dal Napoli terzo.