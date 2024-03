Il Milan si rinforza: arriva il giovanissimo capo scout del Groningen

Il calciomercato non dorme mai e il Milan si rinforza. Non nella rosa, ma nel suo organigramma: la società rossonera piazza un colpo per potenziare la ricerca di nuovi prospetti, direttamente dall'Olanda.



A partire dal prossimo 1° aprile infatti, Wes Beuvink andrà a integrare l'area scouting del Milan. Ad annunciarlo è stato il suo attuale club, il Groningen, con un comunicato sul proprio sito ufficiale.



COMUNICATO GRONINGEN - "In vista della finestra di mercato estiva del 2024, Art Langeler, responsabile del calcio e della formazione, avrà la responsabilità delle questioni tecniche dell'FC Groningen e in quel ruolo presiederà la consultazione sulla composizione dell'FC Groningen. Questo cambiamento all'interno dell'organismo avviene perché il direttore generale Wouter Gudde lascerà il club alla fine di questa stagione e il Pride of the North lavorerà ora alla composizione della selezione per la nuova stagione calcistica. Nell'ambito della consultazione sulla composizione vengono discussi e determinati l'acquisto e la vendita dei giocatori e la struttura della prima selezione dell'FC Groningen.



Il presidente della consultazione concordataria attua e dirige il processo decisionale preso all'interno dell'organo di consultazione. Con l'imminente partenza di Gudde, Langeler sarà ora il responsabile ultimo delle questioni tecniche. Non appena sarà nominato il nuovo direttore generale dell'FC Groningen e la prossima finestra di mercato finirà la prossima estate, si discuterà insieme se Langeler manterrà il ruolo di direttore tecnico. Oltre a Langeler e Gudde, fanno attualmente parte della consultazione sulla composizione anche Henk Veldmate (International Scout), l'allenatore Dick Lukkien e il capo dello scouting dell'FC Groningen.



Quest'ultima posizione è stata ricoperta da Wes Beuvink negli ultimi anni. Il 1° aprile, però, si trasferirà al Milan, dove Beuvink entrerà a far parte dell'apparato scouting della superpotenza calcistica italiana. Beuvink è alle dipendenze del Trots van het Noorden da settembre 2019, da metà 2020 anche come capo dello scouting.



Nell'ambito della consultazione sulla composizione, Arno de Jong, attualmente capo dello scouting giovanile dell'FC Groningen, prenderà il posto di Beuvink a partire dal 1° aprile e sarà promosso alla posizione di capo dello scouting. De Jong è impegnato nello scouting dell'Accademia FC Groningen da otto stagioni. Ha iniziato come volontario e ha progredito fino all'occupazione all'interno del club. In qualità di capo dello scouting giovanile, De Jong è responsabile della gestione dell'intero apparato scouting all'interno della formazione. De Jong sta ora facendo il passo successivo nella sua carriera all'FC Groningen e ha firmato un contratto fino alla metà del 2027.



Il commissario calcistico Han Berger supervisiona la consultazione della composizione da parte del consiglio di sorveglianza e fornisce consulenza richiesta e non richiesta all'organismo che definisce il corso sportivo dell'FC Groningen".



CHI E' WES BEUVINK - Ma chi è Wes Beuvink? In Olanda è considerato un ragazzo prodigio, basti pensare che ha solo 25 anni e da quattro anni è a capo dell'area scouting del Groningen, club che oggi milita nella Eerste Divisie, seconda divisione olandese dopo la retrocessione dalla Eredivisie maturata con il 18° posto della scorsa stagione.



Beuvink è arrivato al Groningen nel 2019 e in un solo anno è diventato capo dell'area scouting. Prima di essere reclutato dai biancoverdi, il 25enne era affiliato a SciSports, società specializzata nello scouting basato sui dati che in passato a lavorato con giocatori come Memphis Depay e Wout Weghorst.



A impressionare il Groningen, però, erano state le analisi calcistiche che Beuvink portava avanti sui social media e per il sito web di Tussen de Linies.



ORA IL MILAN - Pra per il giovane Beuvink una nuova sfida e un importante salto di carriera, si metterà alla prova al Milan entrando nell'area scouting rossonera e avendo l'opportunità di lavorare a contatto con Geoffrey Moncada che, dopo tanti anni di lavoro nell'ambito, ora è direttore tecnico della società milanese.