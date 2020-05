. La stagione, fino allo stop per l'emergenza coronavirus, aveva confermato la netta crescita del centrocampista, per cui l'sta diventando ormai troppo stretta. 26 anni il prossimo 24 maggio, l'argentino a febbraioche gli consentisse di confrontarsi ancora una volta con le competizioni europee, dopo aver giocato la Champions League ai tempi del Valencia.per privarsi di un giocatore fondamentale per le speranze salvezza, blindato anche dal rinnovo fino al 2024 firmato ad ottobre.- Costi in ribasso, anche in virtù della pandemia Covid e dei suoi effetti sul calciomercato, che ingolosiscono i tanti club che nel corso dei mesi si sono fatti avanti per l'argentino.intrigato, soprattutto dopo l'arrivo diin panchina, ma anche, doveè un grande estimatore.: i nerazzurri al momento stanno facendo altre valutazioni concentrandosi soprattutto sul rinnovamento dell'attacco e la gestione della situazione Lautaro, ma negli scorsi mesi i nerazzurri avevano monitorato il fantasista dell'Udinese che, a sua volta, aveva aperto alla possibilità di lavorare con- Tutti gli occhi però sono puntati sul, che ha portato avanti più di un contatto con il suo agente(con il quale i rossoneri parlavano anche del giovane). Un vero e proprio pallino per, costretti a desistere a gennaio per le richieste dei friulani, ma ora all'orizzonte c'è un nuovo ribaltone tecnico: l'arrivo dicambierà inevitabilmente le strategie sul mercato, nonostante il fortissimo gradimento che l'attuale dirigenza lascerà in eredità spetterà al manager tedesco valutare quali possano essere i profili più adatti al gioco da impostare e se in questa lista possa rientrare De Paul. Che attende senza fretta l'estate della verità: l'Udinese è pronta a rispettare la promessa e ad ascoltare offerte, la palla passa alle pretendenti.@Albri_Fede90