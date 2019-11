Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola il Siviglia ha messo nel mirino il terzino del Milan, Davide Calabria per rinforzare la fascia destra del club. Il ds Monchi ha fatto mandare i propri scout a visionarlo nel corso della sfida con la Lazio e il club rossonero aspetta un'offerta ufficiale per lui per provare a ricavare dalla sua cessione un budget importante per rinforzare la rosa a gennaio.