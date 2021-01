Il Milan, in attesa dell'ufficialità dell'acquisto di Soualiho Meitè, non si ferma sul mercato. Contatti in corso con il Chelsea per provare a chiudere il colpo Fikayo Tomori. Il club rossonero punta dritto sul difensore classe 1997 che ha raccolto una sola presenza in questa stagione in Premier League dopo le 22 partite giocate lo scorso anno tra campionato, Champions League e altre coppe.



IL MILAN PROVA A CHIUDERE - Frederic Massara e Paolo Maldini stanno stringendo i tempi con il Chelsea, ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto a stretto giro di posta. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto con i rossoneri che stanno cercando di abbassare la richiesta dei Blues pari a 30 milioni di euro. Fykaio Tomori ha già detto sì al Milan e sta spingendo per arrivare presto in Italia.