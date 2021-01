Un giovane interessante, un profilo sul taccuino. Potrebbe arrivare dal Belgio il prossimo rinforzo del Milan, un anno dopo lo sbarco, a sorpresa, di ​Alexis Saelemaekers. Secondo la stampa belgacon il quale si sta prendendo la scena. ​Prodotto del settore giovanile de Les Mauve et Blanc, nel quale è entrato nel 2010, è la grande sorpresa di questa stagione del gruppo allenato da Kompany. Un numero 6 davanti alla difesa. In questa stagione ha segnato 2 gol in 15 partite, le ultime quattro giocate con la fascia al braccio vista l'indisponibilità del capitano Van Crombrugge.Un ragazzo interessante, nel giro dell'Under 21 belga, che un giorno potrebbe decidere di vestire la maglia della Repubblica Democratica del Congo, come il fratello ​Paul-José M'Poku (stessi genitori ma cognomi diversi, come Batshuayi e Leya Iseka) passato in Italia da Cagliari e Verona, sponda Chievo. Molto legato alla sua città natale, ​Verviers, (il 48 che porta sulle spalle è legato al numero 4800, il codice postale della città), Lokonga è molto amico di Saelemaekers . Lo stesso numero 56 del Milan, in un'intervista concessa a La Derniere Heure, ha ammesso di aver fatto il suo nome:".Al momento non risultano approcci ufficiali, ma il suo è un nome che il Milan tiene d'occhioche ci aveva già pensato lo scorso anno, dopo l'addio di Banega.