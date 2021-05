Già trattato dal Milan la scorsa estate prima che la Roma optasse per il prestito al Leicester, il futuro di Cengiz Under potrebbe nuovamente essere a tinte rossonere. L'esterno turco, secondo il Tempo, è tornato nel mirino di Maldini e Massara che stimano molto l'esterno mancino classe 1997 e vorrebbero spingere per un prestito con diritto di riscatto prefissato.