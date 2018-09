Mancano ancora più di tre mesi a gennaio e alla riapertura del mercato, ma il Milan comincia già a studiare le prossime mosse e fissa le priorità: in cima alla lista di Leonardo e Maldini c'è una nuova mezzala di qualità per Gattuso. Numericamente il centrocampo rossonero è già completo, ma le alternative ai titolari non convincono a pieno e anche contro l'Atalanta si è vista la mancanza di un mediano che possa dare fiato a Bonaventura e alzare la qualità in palleggio per gestire il vantaggio: tanti nomi sul tavolo dei due dirigenti, nelle ultime ore si riattiva anche una pista che porta in Olanda, Donny van de Beek.



SCOUT ATTIVI - Classe '97, van de Beek è con il coeteaneo Frenkie de Jong il gioiello più fulgido dell'Ajax e l'avvio di stagione ha rilanciato il suo nome anche in chiave mercato: 13 presenze in questo avvio di stagione, con due gol pesanti realizzati ai preliminari di Champions League contro la Dinamo Kiev e ai gironi nel 3-0 sull'AEK Atene. Nato trequartista ma gradualmente adattatosi a mezzala offensiva, MaraDonny (come lo avevano ribattezzato ai tempi del settore giovanile) era già stato avvicinato da Wolfsburg prima e da Roma e Barcellona poi, ma già da mesi è sul taccuino degli scout rossoneri che lo avevano spiato da vicino. Il suo nome figura ancora sui radar del Milan, che proprio in lui potrebbe trovare l'alternativa giusta a Bonaventura, ma strapparlo all'Ajax non è semplice o economico: costo non inferiore ai 20-25 milioni di euro, già con al trattativa che ha portato Kluivert alla Roma i Lancieri hanno dimostrato di essere inamovibili sulle proprie richieste e il contratto di van de Beek (in scadenza nel 2022) rafforza ulteriormente la loro posizione. Il Milan però continua a studiare van de Beek, c'è anche il suo nome sul taccuino di Leonardo.



