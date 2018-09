Paolo Maldini, direttore dell'area sportiva del Milan, parla a Sportmediaset del momento dei rossoneri: "Noi ci crediamo, la squadra ci deve credere, non è solo l'ambiente che spinge senza averne le possibilità, abbiamo la possibilità di arrivarci (in Champions, ndr). Non dimentichiamo il passato fatto di grosse delusioni, il fatto di infondere credibilità non è derivato solo da una nostra pazza idea ma dal reale valore dei giocatori. Le partite come quelle di ieri succedono a tutte, non è che le altre, Juve a parte, stanno giocando così bene. Siamo sul livello delle altre, noi ci siamo sicuramente".