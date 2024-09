. E una vittoria non scaccia la crisi, ma aiuta serenamente a vedere la luce in fondo al tunnel.La formazione rossonera ha dominato i lagunari, a tratti inesistenti, alleggerendo la pressione sul tecnico lusitano e sulla squadra dopo un avvio di annata che definire negativo è un eufemismo. Un incontro che ha dato segnali importanti e che si era chiusa già dopo 30 minuti: il primo gol è arrivato dopo nemmeno 2’ con Theo Hernandez su assist di Leao, gli uomini più attesi in seguito alle polemiche prima della sosta. Ha raddoppiato Fofana su calcio d'angolo, prima dei due rigori segnati, a distanza di pochi minuti, da Pulisic e Abraham., match che può rappresentare il primo vero turning point per i rossoneri. Due impegni di fondamentale importanza per proseguire un’annata che non è cominciata sotto i riflettori più brillanti.

. I due simboli di questa era rossonera erano finiti al centro della critica dopo il caso cooling break dell’Olimpico, durante la sfida contro la Lazio. Serviva una risposta convincente, a livello di prestazione e atteggiamento. Seppur il test contro il Venezia non fosse dei più probanti (ma il Milan ha iniziato la stagione con due soli punti tra Torino, Parma e Lazio),Ma sono stati gli unici a lanciare un messaggio a squadra, dirigenza e pubblico di San Siro.

e della loro piena collaborazione a prendersi sulle spalle le responsabilità di questa rosa.. Non sono una novità in quel di Via Aldo Rossi, già durante la loro prima annata in rossonero avevano pienamente dimostrato il loro valore assoluto e la loro dimensione internazionale. Cosa si chiedeva di più? Di alzare l’asticella, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche comportamentale. Statisticamente parlando, c’è ben poco da dire: 17 reti e 13 assist in 54 presenze totali per l’americano, stesso numero di partite con 4 gol e 5 passaggi decisivi per l’olandese in un anno che ha vissuto da mediano e da mezzala.

, contraddistinto dall’episodio cooling break di Leao e Theo,, ma è un fatto che non sorprende, dato che, anche nei momenti oscuri di questo avvio di stagione, il classe ‘98 non ha mai fatto mancare il suo contributo, il suo impegno. Sempre tra i più positivi in campo (anche nella sconfitta di Parma, dove aveva siglato la rete del momentaneo pari), sempre pronto a sacrificarsi in fase difensiva,– su questo, ci torniamo a breve -: per un giocatore che conduce sempre a testa alta, avere meno compiti di copertura, è stato fondamentale per sfruttare quella verve, quella chance di far male in ogni occasione possibile.

La sosta per le Nazionali (è stato convocato in Nations League dall’Olanda) ha messo in luce le sue qualità sulla mediana: il CT Koeman l’ha utilizzato in questa posizione ibrida, un po’ mediano, un po’ con libertà d’azione sulla trequarti. Sempre partendo da centrale, a differenza di quanto lascia vedere in rossonero. Più decentrato, più mezzala con capacità d’inserimento e di legare il gioco con la fase offensiva. Eppure Fonseca un’indicazione l’ha data anche nel prepartita: “Penso che possiamo avere entrambi i momenti (l'olandese e Loftus-Cheek sulla trequarti). Le strutture sono diverse in diverse zone del campo: un momento in cui Loftus e Reijnders sono più vicini, altro in cui sarà più avanti".. Tanto fraseggio, tanta qualità in ogni azione, tanta voglia di avere il pallone tra i piedi e fornire un’occasione alla propria squadra. Testa e gambe che vanno di pari passo, una leadership che cresce e un Milan che vuole rinascere dalla propria cenere.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui