. Un Milan compatto e concentrato dall’inizio alla fine, capace di segnare per la prima volta quattro gol, tra l’altro in trasferta, che. Proprio questa è la migliore dimostrazione del successo di una squadra, che, perché guarda caso segnano Castillejo che aveva saltato la sfida di coppa Italia contro la Juve per squalifica, Bonaventura che sa già di non essere confermato, Rebic che era stato espulso contro i bianconeri e Leao, subentrato nel finale al croato, che proprio il tecnico aveva più volte rimproverato per la sua scarsa concentrazione., anche se non tutti i prossimi avversari, a cominciare dalla Roma, saranno così arrendevoli come il Lecce che non a caso ha la peggior difesa del campionato, avendo subito fin qui 60 gol, alla media-retrocessione di 2,2 a partita.- Il Milan, che non vinceva da un altro lunedì sera, il 17 febbraio scorso quando superò il Torino 1-0, dimostra subito di avere più fame del Lecce e. E’ lui il primo a impegnare Gabriel ed è lui a dare la carica ai suoi compagni che giocano con la rabbia di chi vuole rimontare in classifica, costringendo i padroni di casa a difendersi. Per la verità c’è più generosità che qualità nella manovra degli uomini di Pioli, ma è più che sufficiente per mettere in difficoltà un Lecce timido e contratto. E così le occasioni per i rossoneri fioccano una dopo l’altra. L’ex milanista Gabriel respinge come può su Bonaventura, Kessie e Theo Hernandez, ma dopo 26’ si deve arrendere al nuovo tentativo di Castillejo, che raccoglie un cross di Calhanoglu e precede il suo compagno Bonaventura nella deviazione decisiva.. Ma al di là dei precedenti è un gol meritatissimo perché fin qui si è visto soltanto il Milan.- Quando sembra che non ci sia partita, improvvisamente ecco il contropiede del Lecce che si fa pericoloso con Petriccione e soprattutto ecco il g. Lo spavento mette in guardia il Milan ed evidenzia ancora una volta le lacune difensive di Theo Hernandez che non aveva chiuso sulla sua fascia confermando di essere in realtà un mediano d’attacco, più bravo davanti che dietro.- Costretti a uscire per infortunio,lasciano il posto ae proprio l’attaccante sfiora subito il pareggio all’inizio della ripresa. E’ il campanello d’allarme che anticipa il pareggio del Lecce, frutto proprio di un’, mai così provvisorio però. Palla al centro, infatti, e in- Per il Lecce è una botta durissima, ma il peggio deve ancora arrivare perché nel giro di altri 2’ il Milan fa tris con un contropiede che è un duro atto d’accusa per la squadra di Liverani tutta sbilanciata nella metà campo rossonera., trafitto dal croato che fin lì non aveva nemmeno mai tentato un tiro. Potrebbe bastare così ma L. Proprio lui,, quando il Milan di Rocco stravinse con un identico 4-1. E conoscendo il suo attaccamento alla maglia rossonera, siamo sicuri che dall’alto Pierino tiferà ancora di più per rivedere il suo Milan in Europa.: 26' p.t. Castillejo (M), 9' s.t. Mancosu rig. (L), 10' s.t. Bonaventura (M), 12' s.t. Rebic (M), 26' s.t. Leao (M): 26' p.t. e 12' s.t. Calhanoglu, 26' s.t. Leao (M): Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu (41' s.t. Shakhov); Falco, Saponara (41' s.t. Vera); Lapadula (1' s.t. Babacar).. Liverani: Donnarumma; Conti, Kjaer (40' p.t. Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè (40' s.t. Paquetà), Bennacer; Castillejo (22' s.t. Saelemaekers), Calhanoglu, Bonaventura (40' s.t. Biglia); Rebic (22' s.t. Leao).. Pioli: Valeri di Roma: 3' s.t. Lucioni (L), 18' s.t. Gabbia (M)