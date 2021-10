Come raccontato da diverse fonti argentine,. L’ Araña de Calchín è da diversi mesi sul taccuino di Massara e Maldini, un giocatore con le caratteristiche giuste per il calcio di Pioli. E’ un attaccante mobile e rapido, in grado di agire sia da centravanti puro che da seconda punta.Lascerà presto il River Plate per fare il salto di qualità in Europa, suo desiderio da quando era un bambino.con il River Plate. Il club rossonero segue i progressi di Julian e potrebbe presentare presto una proposta formale si Millonarios. Il nuovo crack del calcio argentino è stato accostato di recente anche all’Inter da sempre molto attenta ai migliori prospetti della nazionale albiceleste. Alvarez potrebbe seguire le orme di Lautaro Martinez, nelle prossime settimane si capirà se Ausilio deciderà di intavolare una discussione con Fernando Hidalgo, l’ex agente storico di una vecchia conoscenza nerazzurra come Milito.