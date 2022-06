Prove di rinnovo per Rafael Leao; il Milan non vuole rischiare di avvicinarsi alla scadenza del contratto del portoghese (fissata per il 2024). Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'idea del club rossonero è di proporre al giocatore un rinnovo fino al 2027 anche se la trattativa potrebbe avere tempi lunghi.