Non si ferma a Bakayoko e Castillejo il mercato del. In queste ore, Leonardo ha intavolato una nuova trattativa con il Genoa per, esterno mancino ex Inter per cui il Grifone aveva rifiutato un'offerta da 11 milioni di euro dallo Zenit San Pietroburgo. Richiesta più alta - oltre i 15 milioni - e lavori in corso con il Diavolo per trovare la quadratura, avendo in mano l'ok di Laxalt che ha già detto sì al Milan e con un passato all'Inter che lo aveva portato in Europa.- L'operazione è nata da pochi giorni in segreto e, al momento destinato a rimanere in rossonero. Laxalt è l'idea del Milan per la fascia sinistra, in grado di adattarsi come esterno basso o alto all'occorrenza. C'è l'ok di Gattuso ma va ora trovato l'accordo sulla valutazione dell'uruguaiano. E la trattativa Laxalt entra nel vivo...