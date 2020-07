Il miliardario franco-tunisino Mohamed Ajroudi, uno dei più interessati all'acquisto del club Olympique Marsiglia ha parlato ai microfoni di Le Figaro del sogno di mercato che porterebbe con sé in caso di acquisto del club: "Come giocatore mi piace Cristiano Ronaldo per il rispetto e la disciplina che incarna. Se sogno il colpo CR7 per il Marsiglia? Nella vita tutto è possibile, è un sogno che mi emoziona".