Partita di #YouthLeague i tifosi dell'Hajduk Spalato animano la piazza davanti allo Stade De Geneve prima della partita contro il #Milan pic.twitter.com/Lx5oAQu1a3 — Emanuele Tramacere (@TramacEma) April 21, 2023

La Torcida Split è stato qualcosa di unico. Uno spettacolo nello spettacolo pic.twitter.com/xyrqOZWRy0 — Emanuele Tramacere (@TramacEma) April 21, 2023

Qualcuno potrebbe definirli esagitati, folli, forse anche disperati. E i tifosin realtà, sono proprio così, ma nel senso buono di questi termini, di chi ama qualcosa in una maniera viscerale, di chi la vive come se fosse sua, sulla propria pelle. Basti pensare cheE non era la finale, bensì soltanto per la semifinale che li ha poi visti trionfare contro il Milan per 3-1.Una gara in cui anche loro hanno giocato la propria parte, caricando e spingendo i propri mini-beniamini nei momenti di difficoltà, caricandoli nei momenti di assalto ed esaltandoli dopo i 3 gol come se fossero i calciatori della prima squadra con tanto di cori, tamburi, bengala e perfino petardi e bomboni. E credete a chi vi scrive,- Perchénon è un caso che un paese di circa 4 milioni di abitanti riesca a sfornare realtà così vincenti in ambito sportivo. Le nazionali sono da sempre foriere di medaglie oltre ogni pronostico e per tornare alla solauna di quelle che nella storia ha regalatoPer citarne alcuni, scegliamo- E questi exploit, nel corso degli anni, non hanno fatto altro che accrescere questo senso di identità totale del "popolo dei banditi".Un termine che si lega fin da subito con le origini del club, che fu creato in un pub di Praga, scegliendo simboli e colori dello stato croato.si sono prima schierati clandestinamente fra idurante la Seconda Guerra Mondiale, poi si sono schierati con, quindiai tempi della conquista italiana della Dalmazia, e infine che(poi lo diventò il Partizan) per rimanere indipendente.Da qui,, il gruppo di ultras diventato di anno in annoUno spirto che parte da lontano, dal Brasile e dai Mondiali del 1950, dai colori e dai suoni di un mondo lontanissimo, ma che spopolò insieme alla bellezza del pallone. E questodella Dalmazia, che crescono con il mito di questo magico club, lo coltivano e ne diventano parte.dicono fra di loro celebrando questo spirito magico che da oltre 110 anni li vede uniti di padre in figlio, di generazione in generazione, supportando ogni squadra di ogni sport, per un modo magico e a sé stante. Folle, esagitato e forse anche disperato.@TramacEma