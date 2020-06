Miss Teen Ungheria nel 1989, Miss Alpeadria 1990 l'anno successivo,inizia la sua carriera come modella, sfilando per tutta Europa e posando per un servizio fotografico senza veli per Playmen. Poi, il trasferimento in Italia. E l'inizio della carriera pornografica.48 anni, ungherese, Eva ha debuttato nel mondo hard con Rocco, nel 1993. Lasciato, poi, quella realtà, è diventata presenza fissa in tv. Ora attivissima su Instagram, conta 930mila follower, tra i quali spicca Marcelocentrocampista dell'. Quasi 50enne, Eva Henger conserva il fascino degli anni 90. Vedere per credere.