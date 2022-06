Stefano Capozucca, direttore sportivo del club sardo, nel corso della conferenza stampa di ieri ha parlato anche del Modena che appena promosso dalla Serie C alla B ha già degli obiettivi ben chiari. Ecco di seguito le sue parole riportate da TuttoC.Com: "Ci sono nove squadre che puntano alla A, il Modena ha stanziato una cifra pazzesca per il mercato offrendo una cifra folle per Coda".