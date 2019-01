Pietro Pellegri non si tocca. Questo è il messaggio che arriva forte e chiaro dal Principato, perché il Monaco ha preso una posizione netta già da dicembre scorso e ancor più con Thierry Henry in panchina: non vuole privarsi dell'attaccante classe 2001 esploso come enfant prodige al Genoa, volato in Ligue1 un anno fa e già capace di mettersi in mostra al Monaco con gol e giocate più che interessanti. Tutti pazzi per Pellegri, fino ai problemi fisici all'inguine che ne hanno condizionato l'impiego e il rendimento fin qui. Ha giocato pochissimo quest'anno ed è comunque riuscito a trovare un (super) gol contro il Bordeaux, ma vuole chiaramente dare di più.



NON SI MUOVE - In attesa di rimettersi in forma, Pellegri resta considerato dalla società così come dal ct della Nazionale Mancini che lo segue sempre da vicino. Non c'è alcuna conferma sulle voci che lo volevano in procinto di passare all'Hajduk Spalato: neanche un contatto, solo smentite, spedire in Croazia un talento come Pellegri sarebbe una mossa impossibile da considerare. Pietro è concentrato sul Monaco, ora in situazione disperata di classifica e in perenne crisi di risultati; recuperare Pellegri è un obiettivo di Henry per avere un jolly in più per quell'attacco così carente che fin qui ha deluso tantissimo, il club non intende liberarlo. Messaggio chiaro anche per i club italiani che lo avrebbero preso in prestito a gennaio, niente da fare. Ma c'è sicuramente chi attende di rivederlo all'opera perché non lo perde di vista: la Juve rimane attenta ai progressi di Pellegri, lo voleva un anno fa e aspetta di rivederlo perché non ha tolto il suo nome dalla lista per il futuro. Aspettando la guarigione e pensando al Monaco, oggi convinto di blindare il suo gioiellino da ritrovare prima di tutto fisicamente.