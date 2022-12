Predestinato, un termine spesso abusato ma che si può attribuire benissimo a. Il suo pomeriggio da record ha regalato lae potrebbe davvero cambiargli vita e carriera. Non si vede d’altronde tutti i giorni unaLa squadra del Principato e di, in ambasce sul campo, ha puntato forte su questo giovane centrocampista ed è passata all’incasso.soprattutto la seconda, di grande livello, cambiando la rotta della sua seppur giovane carriera. Ben Seghir a1 minuto contro la Stella Rossa lo scorso 3 novembre nella fase a gironi, ora l’exploit e l’hype su di lui che crescerà a dismisura.Il ragazzo del Monaco è cresciuto ama è di. Ha iniziato con il(dal 2010 al 2016 e dal 2018 al 2020), è poi passato per il(nel biennio tra il 2016 e il2018), prima della chiamata dal Principato. Quando ti vuole uno dei settori più floridi di tutta la Francia non puoi che accettare, fare le valigie e sperare diche proprio lì si fece conoscere al mondo.E c’è da scommetterci che su di lui ci saràHa già giocato con lama ha ancora facoltà di giocare per la nazionale maggiore del, avendo il doppio passaporto. Chissà per chi avrà tifato nella recente semifinale dei Mondiali…