E mentre il Brasile sblocca il suo quarto di finale, col più bel primo tempo di tutto il Mondiale, non solo suo, Mkhitaryan chiude col sesto gol (a 1) l’amichevole dell’Inter. Capita, non c’è nulla di male e non c’è sfottò in questa staffetta immaginaria: il calcio non è solo Mondiale, i club hanno ripreso a lavorare e tutti abbiamo voglia di campionato.mentre ai fedelissimi che hannoE domani si replica con Inter-Salisburgo, sempre a Malta, chissà se allo stesso prezzo o se la tariffa si alza in misura direttamente proporzionale all’avversario.che già la scorsa estate aveva fatto imbufalire i tifosi del Napoli, chiamati a pagare 10€ (dieci euro) per vedere l’amichevole con i turchi dell’Adana, ticket poi ridotto a 3€ per la successiva partita con l’Espanyol. Sono test che i club fanno non tanto per la cassa, quanto per capire se c’è un possibile sviluppo futuro, ovviamente sempre a carico dei clienti-tifosi. Per questo, nonostante un mare di proteste social,per vedere qualcosa di profondamente inutile, nei giorni del Mondiale tutto in chiaro.A proposito: come prevedibile, Brasile facile facile, Croazia con grande sofferenza (e un po’ di ingenuità dei giapponesi). Oggi si chiude con gli ottavi:@GianniVisnadi