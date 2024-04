Il Mono Burgos su Yamal: 'Il calcio è come la vita, se non gli va bene finisce a un semaforo'. E' polemica

Polemica in Spagna per. L'ex portiere argentino e vice allenatore di Simeone tra il 2012 e il 2020, attualmente opinionista della televisione Movistar Plus +, è stato lo spiacevole protagonista del pre partita di Paris Saint-Germain-Barcellona.Quando la telecamera ha inquadrato il giovane talento dei catalani intento a palleggiare, poco prima di rientrare negli spogliatoi, la conduttrice Susana Guasch ha esclamato "Guardate la qualità e i piccoli tocchi di Lamine!", Burgos ha replicato con una frase fuoriluogo:. Per tutta risposta il Barcellona non ha mandato nessun tesserato a parlare nel post partita.

- Movistar Plus + questa mattina ha diramato un comunicato di scuse: "In occasione degli spiacevoli commenti fatti da uno dei collaboratori di Movistar Plus+ nell'anteprima della partita di UEFA Champions League tra PSG-FC Barcelona sul giocatore del Barça Lamine Yamal, la piattaforma si scusa pubblicamente. Movistar Plus+A seguito di quanto accaduto, la piattaforma adotterà le misure adeguate per garantire che tali eventi non si ripetano."