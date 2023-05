Raffaele Palladino, uno degli allenatori rivelazione di questo campionato alla guida del Monza nonché uno dei più ambiti sul mercato in vista della prossima estate, esce ufficiosamente dal toto-panchine della prossima stagione. Nonostante il forte gradimento suscitato dal tecnico 39enne nei confronti di Juventus e Napoli, il club brianzolo si appresta ad annunciare l'accordo definitivo per il prolungamento del contratto in scadenza a fine giugno per i prossimi 2-3 anni.



LA CONFERMA - A comunicare l'imminente appuntamento con Palladino per siglare l'intesa è stato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani: "Ci vediamo il prossimo 5 giugno. Una data non casuale: il giorno successivo alla fine del campionato. Non esistono problemi sulla strada del rinnovo che entrambe le parti vogliono, semplicemente vogliamo restare concentrati sulle ultime due giornate di campionato. L’obiettivo primario in questo momento è difendere l’ottavo posto e quindi dobbiamo restare concentrati sul Lecce che affronteremo in casa domenica e poi sull’Atalanta che incroceremo nell’ultima giornata. Per il rinnovo ci troveremo il 5 giugno".



Palladino è subentrato sulla panchina del Monza lo scorso 18 settembre - al posto dell'esonerato Stroppa - conquistando subito una vittoria all'esordio sulla Juventus e collezionando complessivamente 51 punti in 30 partite (media 1,70), frutto di 14 successi, 9 pareggi e 7 sconfitte. La formazione lombarda occupa attualmente l'ottavo posto in classifica che, complice la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter e la probabile esclusione dalle coppe europee della Juve per le note vicende giudiziarie, potrebbe valere l'accesso alla prossima Conference League.