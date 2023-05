Monza-Lecce (domenica 28 maggio alle ore 15 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Squalificato Caldirola, Birindelli è l’indiziato ad arretrare in difesa per Palladino. Da valutare, per Baroni, le condizioni di Hjulmand.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Birindelli; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari; Petgna. All. Palladino



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni