Il Napoli a Di Lorenzo: mai alla Juve, via solo all'estero. Ma Conte insiste

la situazione. Tramite il suo procuratore,, il capitano del Napoli rende nota lasquadra, suscitando la: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".

, nella quale il nuovo allenatore dei partenopei ribadisce al giocatore il fatto di considerarlo fondamentale nel suo progetto, e leE passiamo alle novità. La prima è che il Napoli continua a fare muro riguardo la cessione di Di Lorenzo alla Juventus, ma, come riportato da La Repubblica, i partenopeiin rosa e starebbero dunque

La seconda novità, riferita dal Corriere dello Sport, riguarda. Stavolta è stato il difensore a chiamare l'allenatore del Napoli dopo la gara contro la Spagna. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari., di ripartire da un'altra squadra non appena si concluderà l'Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato., gli ha ricordato la sua importanza all'interno del progetto tecnico, lo ritiene indispensabile in difesa e nello spogliatoio, lo considera uno degli incedibili ai quali è impossibile rinunciare.

se ribadirà con forza la volontà di essere ceduto, potrebbe trovare uno spiraglio presso la dirigenza del Napoli, maIntanto, tutto questo polverone non ha fatto altro che esacerbare ulteriormente il rapporto fra la tifoseria del Napoli e Di Lorenzo, come si evince dalle parole, sui social, dell'ex capitano: "Ti voglio ricordare che Maradona andò via da Napoli. Figurati quanto se ne frega la gente se tu vai via, fai presto. Se vuoi andare, tira fuori le palle. Ti voglio ricordare che è andato via Diego, quindi con tutto il rispetto non ce ne frega un c...".