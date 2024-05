Il Napoli accelera per Conte: nuovi contatti, si punta a chiudere

Calciomercato

Sono giorni caldi in casa, dove il presidente De Laurentiis sta valutando diversi profili per la scelta dell'allenatore della prossima stagione. Calzona tornerà a fare il ct della Slovacchia a pieno regime preparando l'Europeo in Germania (14 giugno-14 luglio), Dela insieme al nuovo ds Manna stanno sciogliendo i dubbi per il nuovo tecnico:- L'ex allenatore del Tottenham fa parte di una lista nella quale ci sono anche Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. A fasi alterne De Laurentiis ha pensato a tutti e quattro come prossimi allenatore del Napoli, ma ora sembra deciso a puntare su Conte. Dopo l'esperienza con gli Spurs - arrivato a novembre 2021, risoluzione consensuale a marzo 2023 - la volontà del tecnico era quella di tornare a lavorare in Italia. La sua priorità era la Juventus che ha fatto altre scelte puntando su Thiago Motta,

- Gli altri tre nomi rimangono in piedi come alternative, anche se per ora più indietro:è la prima scelta del Bologna per il dopo Motta, ieri il Milan ha comunicato ufficialmente che a fine stagionelascerà la panchina rossonera esembra orientato a rimanere all'Atalanta dopo la storia vittoria dell'Europa League. L'allenatore nerazzurro oggi avrà un nuovo confronto con la proprietà per definire il futuro, durante il quale dovrebbe comunicare la sua volontà di proseguire insieme.