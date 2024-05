Come può giocare il Napoli con Conte

è il grande nome per il Napoli 2024/25. Dopo una stagione complicata durante la quale si sono alternati tre allenatori in panchina (Garcia, Mazzarri e Calzona), De Laurentiis vuole ripartire da una certezza; un profilo col quale si può (ri)vincere subito. Questo è l'obiettivo e la prospettiva proposta all'ex tecnico del Tottenham, che dopo l'esperienza con gli Spurs- La priorità di Conte era la Juventus che ha fatto altre scelte puntando su Thiago Motta, così l'allenatore ha aperto alla possibilità di andare a Napoli e. Il biglietto da visita di Antonio Conte è quel 3-5-2 che l'ha caratterizzato per tutta la carriera da allenatore: ecco come potrebbe giocare il suo Napoli se dovesse diventare davvero lui il nuovo allenatore, considerando i giocatori attualmente in rosa.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Traoré, Olivera; Kvaratskhelia, Osimhen.- Dopo la prima esperienza in Premier League sulla panchina del Chelsea, Antonio Conte decide di accettare la sfida Tottenham nel novembre 2021 quando il club inglese lo sceglie per sostituire Nuno Espirito Santo.: nell'ottobre 2022 muore di leucemia l'amico e preparatore Giampiero Ventrone, quattro mesi dopo Conte deve lasciare temporaneamente la panchina per i postumi di un intervento di asportazione della cistifellea; quando rientra il rapporto con i tifosi si incrina a causa di risultati negativi che porteranno alla separazione dal club.