La posizione di Amadou Diawara è in bilico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista non ha convinto nel suo triennio napoletano e potrebbe cambiare aria. Meno solida la convinzione del Napoli di trattenerlo, e un asse potrebbe nascere con la Fiorentina, dalla quale gli azzurri vorrebbero prelevare Jordan Veretout: fu proprio l'attuale dg viola Pantaleo Corvino a portare Diawara al Bologna, così come ha provato ad acquistarlo nella sua seconda avventura a Firenze.