Non si vive solo di sogni. Lo sa bene il Napoli, abituato ad attese perenni di arcobaleni che non sempre spuntano tra le nuvole. Inchiodato nella malinconica attesa di segnali positivi da Madrid per James Rodriguez, quasi rassegnato nel corteggiamento all'inflessibile Icardi, il ds Giuntoli lavora alacremente al mercato in uscita. A cinque giorni dalla chiusura delle trattative, sono tanti i casi spinosi da risolvere, così come i reparti da sfoltire, non necessariamente per ragioni legate al bilancio. Partendo però da un assunto: sulla lista dei cedibili, al momento, non c’è Arkadiusz Milik.



TROPPI DIETRO - Il reparto difensivo è decisamente oberato. Manolas ha preso il posto di Albiol, ma i centrali restano cinque: uno tra Luperto e Chiriches sembra essere di troppo. Il primo è duttile e può tornare utile per la lista Uefa, può così rimanere come quarto elemento, alle spalle di Koulibaly, Maksimovic e del citato Manolas. Chiriches ha più mercato: il rumeno piace da tempo al Sassuolo, che lavora ai fianchi il Napoli per uno sconto sui 12 milioni di euro richiesti per liberare il giocatore. I dialoghi proseguono, filtra ottimismo. Possibile vada via anche un terzino destro. Oggi sono in tre per due posti, con il neo arrivato Di Lorenzo intoccabile. Hysaj è stato vicino all’Atletico Madrid e alla Roma, ma i 20 milioni pretesi da De Laurentiis hanno allontanato ogni pretendente. Per il terzino albanese, dichiarato sicuro partente per tutta l’estate dall’agente Giuffredi, al momento è tutto bloccato. Per questo potrebbe essere Malcuit il sacrificato dell’ultim’ora, nonostante una prima stagione di ottimo livello. Il classe ’91 francese, ex Lille, piace in Ligue 1.



UN POSTO PER DUE - Simone Verdi ha vissuto un’estate con la valigia in mano. Sempre sull’uscio, la porta parzialmente aperta, la mano protesa a salutare. Ma a pochi giorni dal gong è ancora a Castel Volturno. Fiorentina e Sampdoria ci hanno pensato, ma è il Torino ad aver mosso i passi più concreti per prenderlo. Anche in questo caso, l’alta richiesta del presidente De Laurentiis (tra 20 e 25 milioni) ha scoraggiato Cairo. Il passaggio dell’ex Bologna in granata è ancora possibile, ma diviene più complicato ogni giorno che passa. Anche perché indirettamente legato al futuro di Adam Ounas, sempre più vicino al Lille. In queste ore sono proseguiti i contatti, positivi, tra Giuntoli e l’agente dell’algerino: si va verso un prestito oneroso (circa 3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Si può chiudere nelle prossime 48 ore, seppur ancora forte è l’interesse del Nizza.