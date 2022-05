Il futuro di Fabiàn Ruiz a Napoli è sempre più in bilico. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e la società è pronta ad ascoltare proposte per l'ex Betis Siviglia. Se non dovesse partire e non si dovessero trovare accordi per il rinnovo, il Napoli rischia di perdere Fabiàn a zero il prossimo anno.