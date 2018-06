In attesa di definire l'acquisto di Stefan Lainer dal Salisburgo, il Napoli prova a cautelarsi - secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport - con un piano B per garantire a Carlo Ancelotti alternative di qualità per la corsia di destra difensiva. Il ds Cristiano Giuntoli ha infatti sondato il Paris Saint Germain per Thomas Meunier, nazionale belga impegnato ai Mondiali seguito anche dalla Juventus prima che si concretizzasse l'operazione Cancelo.