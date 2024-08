Il Napoli crolla a Verona, Conte ko all'esordio: non era mai successo in Serie A

Getty Images

1 - Per la prima volta in carriera Antonio #Conte ha perso il primo match stagionale da allenatore in Serie A - in precedenza aveva ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Inciampo.#VeronaNapoli #SerieA pic.twitter.com/1qvISEaUXT — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 18, 2024

La nuova stagione diè iniziata nel peggiore dei modi per il Napoli, che subisce una pesante sconfitta per 3-0 in trasferta sul campo del Verona. La partita del Bentegodi ha visto i partenopei sotto tono e incapaci di reagire alle iniziative della squadra veronese, che ha dimostrato fin da subito un'intensità e una determinazione superiore.La formazione di Antonio Conte cade sotto i colpi dei nuovi acquisti degli scaligeri, vale a dire Livramento e Mosquera, quest’ultimo entrato nella ripresa e autore di una doppietta.

Questo esordio stagionale rappresenta un inciampo significativo per Antonio Conte, al suo primo anno alla guida del Napoli. Per la prima volta in carriera, l'allenatore salentino ha perso il match inaugurale della Serie A. Prima di questa partita, Conte aveva sempre iniziato la stagione con risultati positivi, ottenendo cinque vittorie e un pareggio nei suoi precedenti debutti in campionato.