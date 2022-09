IL TABELLINO

Se i tifosi del Milan, anziché passare il tempo a insultarmi, si fidassero un po’ più dei miei pronostici, sarebbero un po’ meno arrabbiati nella sconfitta e imparerebbero a trattare il calcio come il peggiore degli impostori. Avevo detto, infatti, che il Napoli era largamente favorito contro il Milan e. Ilha segnato un gol, colpito due traverse, attaccato complessivamente di più, ma ha perso. Perché, come avevo anticipato,. Così, a dispetto della prova insufficiente di Raspadori, l’inserimento dial suo posto, ha fruttato il gol-vittoria. Mentre Krunic, schierato a sorpresa da Stefano Pioli al posto dello squalificato, non è stato degno sostituto del portoghese. E, dopo di lui, nemmeno Messias che, pure, al pari di Krunic, ha chiamato Meret a una parata decisiva.. Sventra la fascia con la sua falcata, è leggero come la brezza e flessibile come un giunco. Certo, a volte, è un po’ svagato, ma. Se a questo aggiungiamo che il Milan non aveva (e non avrà per lungo tempo) siache, il quadro alla vigilia di questa partita, era chiarissimo. Quando poi, all’intervallo, Pioli ha preferito togliereperché ammoniti (entrambi per interventi scorretti ai danni di Kvara), la panchina si è dimostrata ancora più avara:, sostituto di Calabria, ha procurato il rigore per un fallo sul georgiano (intervento del Var), Kalulu (che aveva preso il posto di Kjaer) ha mandato sotto la traversa, ma non in rete, il tiro del possibilissimo 2-2.. Segno inequivocabile che il Napoli non dipende dall’attaccante nigeriano, così come non dipende da. Oggi la squadra è un orchestra polifonica cui sovrintende Spalletti e, in campo, possiede un centrocampo di qualità (), mentre dietro la difesa non concede nulla (eroico, nella fattispecie,).. Avere un portiere che para (e finalmentesta smentendo tutti) è un plus. Quanto alle traverse, più che agguati della malasorte,. Di poco, ma sbagliate.. Nel primo tempo, decisamente meglio il MIlan per controllo della gara, possesso della palla, occasioni propiziate. Ma, prima (13’), una deviazione ha mandato il colpo di testa di Giroud a colpire la parte alta della traversa. Poi (25’), ancora Giroud ha anticipato, in mezza rovesciata, il tocco che sarebbe potuto essere decisivo di Calabria. Infine (27’), da angolo di destra, Krunic ha colpito di testa e Meret è volato per il primo dei suoi interventi decisivi.Il Napoli, che si era visto solo per un colpo di testa di Politano, parato in due tempi da Maignan, ha cominciato meglio la ripresa. Dopo appena otto minuti (53’),. Dal dischetto, Politano ha battuto alla destra di Maignan che ha intuito. Il tiro, però, gli è sfilato sotto il braccio.I rossoneri si sono riversati nell’area degli azzurri e, con un colpo di testa (56’) deviato dalla schiena di Di Lorenzo. Dieci minuti (66’) e Pioli, dopo, ha messo dentroper Krunic eper Saelemaekers, mentre alla panchina del Napoli è arrivato l’ordine di sostituire l’acciaccato Politano cone Raspadori conIl pareggio del Milan (69’) è stato preceduto da un tiro di Messias, ancora una volta deviato da Meret.. L’azione è stata splendida e l’ha avviataaprendo a sinistra per l’avanzata prodigiosa di, inseguito invano da Zerbin. Il cross basso, all’indietro, è stato per l’attaccante francese che ha messo dentro comodamente.A quel punto, con San Siro che spingeva, il Milan è sembrato in procinto di sorpassare il Napoli. Ma al 77’,A quel punto, Pioli ha piazzatoper De Ketelaere. Ma è stato ancora il Napoli a impegnare il portiere francese con(botta di destro neutralizzata in due tempi). E paradossalmente, con il Napoli sbilanciato in avanti,ha avviato e concluso un contropiede, passato per i piedi di Diaz e poi, come sempre, dal sinistro di Theo, che ha messo il difensore rossonero davanti alla porta., ma la palla è tornata in campo ed è schizzata via.Era l’85’, ma né i restanti minuti, né i sei di recupero hanno cambiato la gara.Marcatori: 10’ st rig. Politano (Nap), 24’ st Giroud (Mil), 33’ st Simeone (Nap)Assist: 24’ st Hernandez (Mil), 33’ st Mario Rui ( Nap)Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 1’ st Dest), Kjaer(dal 1’st Kalulu), Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (dal 21’ st Messias), De Ketelaere (dal 35’ st Adli) Krunic (dal 21’ st Díaz) Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: PioliNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui (dal 46’st Oliveira) Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 40’ st Ndombele) Politano (dal 21’ st Zerbin) Raspadori (dal 21’ st Simeone) Kvaratskhelia (dal 40’ st Elmas)A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.Ammoniti: 16’ pt Kjaer (Mila), 45’ pt Calabria (Mil), 8’st Krunic (Mil), 28’ st Tomori (Mil), 41’ st Zerbin (Nap).