Quanto sta accadendo in queste settimane oltre i campi da gioco del calcio tra sentenze, ricorsi, accertamenti, indagini e penalizzazioni, ci permette di tornare con la memoria alcon ben 21 squadre iscritte per 42 giornate di gioco spalmate in 10 mesi di gare.aveva dovuto disputare le sue prime gare casalinghe a Udine su ordine delle autorità alleate per evitare possibili incidenti in quanto a Trieste esistevano due squadre di calcio che partecipavano a due campionati di due diverse nazioni: mentre la Triestina era iscritta alla serie A italiana, l'Amatori Ponziana giocava nel campionato jugoslavo. Difficoltà, diciamo così, logistiche e ben più gravi difficoltà economiche portarono la Triestina in fondo alla classifica e alla retrocessione. Fu a quel punto che la politica italiana fece un ulteriore passo attraverso un'interrogazione parlamentare di alcuni deputati della DC chiedendo al Governo un intervento presso il CONI al fine di rivedere la situazione della Triestina. Così il 29 luglio l'assemblea della FIGC riammise la Triestina in serie A.Senza peraltro volerci dilungare troppo sul punto, qui basti rimandare per un'esaustiva ricostruzione della vicenda all'ottimo lavoro di Nicola Sbetti Giochi diplomatici. Sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra, la serie A del 1947/48 si giocò per dieci mesi, ma ebbe velenosi strascichi estivi.Il Torino vinceva il suo quarto scudetto di fila con 65 punti (più 16 sulle seconde), 125 reti segnate (di cui ben 10 nella vittoria del 2 maggio contro l'Alessandria) e solo 33 subite in 40 gare, lasciando alle altre le briciole., con polemiche legate ad alcune gare. In particolare la Salernitana lamentò l'arbitraggio di Pera nello scontro salvezza con la Roma che vide i giallorossi prevalere per 1 a 0 e quindi salvarsi il 27 giugno., arrivando addirittura a produrre a prova – molto avanti con i tempi, come vedremo – il filmato girato dalla Settimana Incom.Insomma, se Alessandria e Vicenza accettarono il verdetto del campo e la relativa retrocessione,che, tra le altre, aveva come “nemico” il presidente federale Barassi e l'egemonia in federazione delle squadre del nord. A complicare ancor più il quadro intervenne l'inchiesta nata dalla denuncia del presidente del Bologna Dall'Ara circa la partita del 6 giugno tra Bologna e Napoli., dai primi Giochi olimpici del dopoguerra sino ad arrivare alla dura lotta intestina che ebbe come protagonista il nostro calcio. Scandali vari – è bene ricordarlo – avevano da sempre accompagnato la storia del nostro calcio: basti qua ricordare i “casi” Rosetta , Allemandi degli anni'20 e, ancor più risalente nel tempo il processo che subì il Genoa nel 1913., spalleggiato in questa richiesta dalla Salernitana e da altre società meridionali. Curiosamente la richiesta del Napoli di ripescaggio si andò ad intrecciare con le conclusioni dell'inchiesta che si era aperta a seguito della denuncia di Dall'Ara. Alcuni giorni prima della fine del campionato il presidente del Bologna Dall'Ara aveva presentato una denuncia con la quale riferiva che, cosa che peraltro accadde con la vittoria del Napoli per 1 a 0 con rete al 90° minuto.– come detto producendo a prova il filmato della Settimana Incom, mentre la Salernitana depositava ricorso contro l'arbitraggio nella partita persa contro la Roma., portando così quei tornei a 21 squadre anche per la stagione 1948/49 (in ballo c'era pure l'inchiesta sulla partita Nocerina-Palermo di serie C).: il primo perché l'incontro non risultò irregolare, il secondo in quanto “esclusa, in base alle norme vigenti, la possibilità di decidere sulla scorta di altri elementi che non siano quelli risultanti dagli atti ufficiali d'istruttoria”,. Mentre i due club ricorrevano al Consiglio Federale, il 31 luglioe oltre ad inibire a vita il presidente Muscariello, il calciatore Ganelli e squalificare altri dirigenti,. A quel punto Muscariello, la società Napoli e la città stessa di Napoli andavano allo scontro aperto contro la Lega Calcio. Muscariello, dopo aver dismesso ogni carica dal Napoli, querelava per diffamazione la Lega e il suo presidente Pedroni. Il Napoli, forte di un'assemblea indetta con tutte le squadre meridionali di serie A, B e C, denunciava apertamente la Lega Calcio di essere un'organizzazione nordista, chiedendone l'immediato spostamento a Firenze mentre, di contro, la Lega Calcio a Milano rispondeva unanime – con i soli voti contrari di Napoli e Salernitana – respinfendo l'ipotesi di un nuovo torneo a 21 squadre.per violazione della clausola compromissoria e solo a quel punto il club partenopeo, inteso quanto stava rischiando,i da scontare nella serie B dell'anno successivo, questo anche per il fatto che il concetto di “afflittività delle sanzioni”, che è principio-cardine della giustizia sportiva odierna, verrà introdotto solo qualche anno più tardi.e il Consiglio Federale nella seduta del 29 agosto, “preso atto del ritiro della querela per diffamazione dell'ex presidente del Napoli Muscariello” riammetteva “il Napoli nei ranghi federali”.che dalla stagione 1948/49 ritornava ad essere a girone unico, dopo la perentesi dell'immediato dopoguerra.