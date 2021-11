Lasi è dimostrata veramente ostica, quella che poteva essere una goleada (vista l'evidente differenza di valori e di classifica) è stata una sfida tutto sommato non a senso unico e ricca di agonismo. Tante le variabili, questo va detto. A partire dal gol divorato da Piotr Zielinski dopo sette minuti di gioco. Avesse segnato il polacco, si sarebbe aperto il campo per il Napoli che con Politano e Lozano avrebbe potuto fare veramente male agli avversari. Un altro elemento a sfavore di Spalletti e della sua squadra era- Il nigeriano fin qui si è dimostrato devastante, un vero e proprio trascinatore.L'ex Lille è capace di tenere in apprensione difese intere e anche numeri alla mano sta facendo capire di poter essere un grande bomber.Determinante senza dubbio, forse in maniera eccessiva tanto da creare qualche difficoltà nelle soluzioni in sua assenza.- È proprio questo il punto, dunque, trovare una vera alternativa.Victor è rimasto a casa per un'affaticamento ed ecco prontoa sostituirlo. Ma il belganon ha prodotto nulla di concreto sparendo nell'ombra della gara.bravo a riempire l'area, ma come lui stesso ha sottolineato ha difficoltà ad entrare subito in partita, vista anche la stazza fisica. L'attaccante scuola Milan ce la mette tutta, non molla e vuole farsi trovare pronto in ogni momento. Proprio come accaduto contro la Salernitana, dato che il suo inserimento ha portato presenza massiccia in area e non a caso nell'azione del gol vittoria lui ha sfiorato la rete quando solo la traversa gli ha potuto dire di no.Il Napoli in sua assenza fatica, è chiaro, gli manca l'ultimo tassello per concretizzare il gioco avvolgente e spettacolare. A Genova (contro i rossoblù) e a Salerno, vista l'indisponibilità di Osimhen, il Napoli è riuscito a conquistare due vittorie ma di misura con difficoltà evidenti. Così come in Europa League si è visto un impatto notevole, sia contro lo Spartak Mosca quando ha iniziato a creare seri pericoli nonostante l'inferiorità numerica napoletana che contro il Legia Varsavia, aprendo la difesa avversaria così da far sbloccare l'incontro.- Guardando ai prossimi impegni c'è in vista lo stesso Legia Varsavia in trasferta e il Verona in casa.ci sarà bisogno di lui per trovare tre punti contro un avversario veramente in forma. Il centravanti del Napoli ha fame di gol, lo dimostra anche il gesto di stizza dopo ilin occasione della vittoria sul Bologna quattro giorni fa. Ma è comprensibile, vuole segnare ancora e ancora, inutile generarne un caso. Anzi, è un'arma in più perché denota la fame e la voglia di gol, di essere trascinatore per questo Napoli.. Adesso prende le prime misure, il test di giovedì potrà dare fiducia proprio a Petagna, altri minuti nelle gambe a Mertens, prima di ritornare ancora a Castel Volturno. Spalletti si augurerà di poterlo fare con il suo numero nove, d'altronde è inevitabile dire che