L’urna di Nyon si è accanita sul Napoli, che dovrà uscire prima possibile da un periodo disastroso e presentarsi al meglio il 25 febbraio prossimo quando al San Paolo scenderà lo spauracchio Barcellona. Le due squadre si sono affrontate lo scorso agosto in due amichevoli ravvicinate negli Stati Uniti, dalle quali il Napoli non può trarre auspici granché positivi: il Barcellona vinse il primo match di misura (2-1) e largheggiò nel secondo (4-0). Il fatto che il Napoli quest’anno abbia dato il meglio nelle atmosfere di Champions, tanto da battere il Liverpool campione d’Europa, non sembra impressionare i bookmaker. Il pronostico pende nettamente verso il «2» blaugrana, dato a 1,95, contro il 3,60 assegnato al Napoli. Piuttosto alta, spiega Agipronews, la quota del pareggio, 3,65. Previsti almeno tre gol complessivi, visto che la quota dell’Over si abbassa fino a 1,55. Il risultato esatto più probabile è l-1, a 6,50. Difficile che venga fuori uno 0-0, anche se è un risultato che il Napoli ha centrato già tre volte in stagione, nelle trasferte contro Genk e Torino e nell’incontro casalingo con il Genoa. Inchiodare il Barcellona a un esito a reti bianche vale la bella quota di 13,50.