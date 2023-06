La prossima edizione della Supercoppa italiana avrà un nuovo format, ci si giocherà la vittoria del titolo tramite le Final Four. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina saranno impegnate nella competizione in Arabia Saudita e Rudi Garcia dovrà fare i conti con due assenze importanti. Infatti, nello stesso periodo andrà in scena la Coppa d'Africa, alla quale con ogni probabilità prenderanno parte Osimhen (la sua Nigeria è già qualificata) e Anguissa.